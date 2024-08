Beach volley Nicolai Cottafava a un passo dai quarti ad Amburgo! Riscatto Gottardi Menegatti rimpianti Bianchi Orsi Toth

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 23 agosto 2024) E’ iniziata con due successi e una sconfitta la seconda giornata dell’Elite 16 diper l’Italia delche potrebbe portare tutte e tre le coppie presenti nel tabellone principale del prestigioso torneo tedesco alla fase ad eliminazione diretta. Certi della qualificazione sono giàche in mattinata hanno sconfitto nettamente 2-0 gli emergenti austriaci Hammarberg/Berger, coppia che farà parlare di sè in futuro. Gli azzurri sono partiti forte portandosi sul 9-4 nel primo set e controllando il vantaggio fino al 21-16 conclusivo. Nel secondo parziale ancora un break azzurro nella parte centrale per il 12-6, poi il tentativo di rimonta degli austriaci fino al 15-13 e il buon fibnale degli italiani che hanno vinto 21-17.