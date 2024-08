Bao Publishing presenta Love Everlasting 2

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di venerdì 23 agosto 2024) Joan Peterson vive solo storie d’amore che finiscono in tragedia, letteralmente. Ogni volta che un uomo le chiede di sposarla, lei in qualche modo muore e riprende conoscenza in un’altra epoca, un’altra vita, un’altra relazione che potrebbe finire allo stesso modo, in un loop temporale romantico e terribile. Torna la serie pulp scritta dall’acclamato Tom King e disegnata da Elsa Charretier che omaggia l’estetica dei fumetti romance degli anni Cinquanta. Non una classica commedia romantica, ma una commedia romantica che è già un classico BAOè lieta di annunciare l’uscita del secondo volume didi Tom King (testi) e Elsa Charretier (disegni). L’incredibile viaggio pulp attraverso l’amore continua nel secondo, epico arco narrativo di questa serie acclamata dalla critica e già nominata ai premi Harvey ed Eisner.