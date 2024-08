Al bar un caffè presto costerà caro | le cause alla base dell’aumento

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 23 agosto 2024) Una tazzina dial bar, tanto amato dagli italiani, potrebbe arrivare a costare anche 2 euro in breve tempo. Tra lec’è anche il cambiamento climatico. “Negli ultimi 3 anni il prezzo di una tazzina diè aumentato del 15 per cento. Oggi in media unal bar costa 1.50 euro e si stima possa arrivare a toccare i 2 euro nei prossimi mesi a causa del prezzo della materia prima, ilverde, che è interessato da una elevata volatilità e da un trend rialzista senza precedenti”, ha detto Cristina Scocchia, a.d. di Illy, a margine di un incontro.“Oggi ilverde costa 245 cent per libbra, il 66 per cento in più dell’anno scorso, oltre il doppio rispetto a 3 anni fa – ha spiegato Scocchia – Lesono molteplici, la prima è sicuramente il cambiamento climatico che potrebbe dimezzare i terreni coltivati entro il 2050.