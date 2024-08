Afghanistan nuova stretta dei Talebani sulle donne | dovranno coprirsi e non far sentire la loro voce Bandita anche la musica

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2024) Non solo il corpo, maladelledeve essere considerata come qualcosa di intimo e, per questo, non rivelata agli estranei. Lalegge imposta dai Taliban ine già approvata dall’Amir al-Mu’minin, Hibatullah Akhundzada, costringe lea sempre più dure restrizioni nel Paese che, dopo lapresa del potere da parte degli Studenti Coranici, ormai tre anni fa, è ripiombato nell’epoca dell’oscurantismo nel quale ha vissuto a cavallo tra gli Anni 90 e Duemila. Il testo, che ha lo scopo dichiarato di “combattere il vizio e promuovere la virtù” è composto, come riporta l’Associated Press che ha potuto visionarlo, da 114 pagine e 35 articoli riguardanti aspetti della vita quotidiana come i trasporti pubblici, lae le celebrazioni. Ad attirare l’attenzione, tra gli altri, è l’articolo 13 che tratta il ruolo e i comportamenti delle