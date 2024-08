Ad Arquata resistono solo due B&B | Così manca lo spazio per i turisti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 23 agosto 2024) "Ho passato il mese di agosto al telefono, a rispondere a chiamate di persone che mi chiedevano la disponibilità per una stanza. Io ho un piccolo B&b e quindi non ho molto, ma la domanda c’è ed è tantissima, le persone vogliono tornare qui". ParlaIsabella Di Vittori, co-proprietaria di uno dei due bed & breakfast nel cratere piceno. Ha riaperto le porte della sua attività da qualche settimana, eppure, non ha spazi disponibili per prenotazioni. "Principalmente si tratta di chi abitava qui, o aveva qui una seconda casa e quindi ci passava il periodo estivo o le ferie. Adesso, senza alloggi, tornano qui e cercano di trovare una soluzione temporanea per passarci un po’ di tempo. In un mese di lavoro avrò ricevuto più di 100 richieste, ma data la mia possibilità di spazi ho dovuto dire tantissimi no, a malincuore".