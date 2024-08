Zerbin dovrebbe tornare al Monza a gennaio fu annunciato dai brianzoli con uno zerbino

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 22 agosto 2024) Alessiorialdopo aver vestito la maglia biancorossa daa giugno nella stagione 2023-24. Il 25enne destinato ad essere “per sempre giovane” per il Napoli è stato bocciato anche da Antonio Conte; l’unico a dargli un po’ di fiducia era stato Walter Mazzarri. In tanti ricorderanno la sua doppietta contro la Fiorentina nella semifinale di Supercoppa. Ma dopo pochi giorni gli azzurri decisero di liberarsene per dargli modo di avere più minutaggio in Serie A. In 13 presenze, zero gol e un solo assist per lui. Come riportato da Gianluca di Marzio, dopo il weekend è prevista la chiusura della trattativa. .