Tor Bella Monaca Operazione anti-degrado | rimossi 14 metri cubi di rifiuti

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 22 agosto 2024) Cronaca di Roma, Tor, Lazio, Municipio VI – In un’azione congiunta tra forze dell’ordine e Ama, sono stati eliminatie sanzionate violazioni a Tor. Installate fototrappole contro l’abbandono illegale. Il 21 agosto, durante le ore pomeridiane, a Torè stata eseguita un’importantecon la partecipazione congiunta di Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Locale e Ama. L’obiettivo dell’intervento era ripristinare il decoro urbano in un’area minacciata da occupazioni abusive, disturbo della quiete pubblica, attività di spaccio e abbandono illegale di. Nel corso dell’, come riferito dal Presidente del Municipio VI delle Torri di Roma, Nicola Franco, sono staticomplessivamente 14di