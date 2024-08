Terracina Dove ero io è il nuovo singolo di Daniel P

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di giovedì 22 agosto 2024) “ero io” (The Label Music Factory/Virgin Music Group) è ildiP, un brano che parla di un amore tormentato che non fa dormire, che rende pazzi al punto di implorarlo. Si è disposti a tutto – spiega l’artista – anche a chiedergli di tornare a pezzi, perché solo spezzandosi si può provare qualcosa davvero. Ci si immola per riaverlo, si espongono spigoli e fragilità perché anche se ferisce, nulla ha più senso senza di esso. E se non sai trovarlo, lo puoi trovareero Io. Ilfa parte dell’album di 12 tracce dal titolo “Le porte accanto”, già disponibile nelle principali piattaforme digitali.Palmacci, in arteP, 31 anni da, si appassiona alla musica fin da piccolo, ma inizia il suo percorso artistico solamente nel 2019 con l’incontro con Franco Iannizzi, suo attuale mentore e talent scout.