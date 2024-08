Precipita dal sesto piano di un hotel mentre è in vacanza | morta una 19enne Il paradiso ha appena guadagnato l’angelo più bello

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024) Era giovanissima e, come tutti gli adolescenti, amava condividere foto e video della sua vita. Adesso, questi sono l’ultimo lascito di Emma Ramsay, lascozzesedopo essereta daldi una Ibiza, dove si trovava in. L’incidente sarebbe avvenuto intorno alle tre nella notte tra lunedì 19 e martedì 20 agosto, dopo che la giovane donna era rientrata in albergo dalla discoteca in cui era stata con gli amici. Nonostante il rapido intervento, i paramedici hanno dovuto dichiarare la morte dellasul luogo del delitto. “Il mio angelo, Emma, non nemmeno da dove cominciare – ha scritto la madre su Instagram -. Sei mia figlia, la mia migliore amica nel mondo intero e mi mancherai più di quanto le parole possano esprimere. Riposa in pace mio dolce angelo e dormi bene, la mamma ti ama così tanto”.