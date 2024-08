Omicidio Saman Abbas estradata in Italia la madre

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 22 agosto 2024) Il 31 maggio scorso fu catturata Nazia Shaheen, ladi, che si nascondeva in un villaggio del Pakistan dopo la condanna all’ergastolo per l’assassinio della figlia e che oggi è attesa in. La notizia è stata comunicata in una nota dal ministro della Giustizia Carlo Nordio, che ha parlato di un importante passo avanti nel percorso di giustizia per la giovane 18enne di origini pakistane barbaramente uccisa il primo maggio del 2021. La mamma diinNazia Shaheen fu condannata all’ergastolo con una sentenza di primo grado dalla Corte di Assise di Reggio Emilia insieme al marito Shabbared era latitante dal 1° maggio 2021, quando era tornata in patria dopo il barbaro assassinio della figlia.