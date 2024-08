Maurizio D’Ettore e il suo forte legame con il Valdarno

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 22 agosto 2024) Arezzo, 22 agosto 2024 – Viveva da molti anni inl'avvocato FeliceD'Ettore, stroncato da un malore questa mattina mentre si trovava in vacanza con la famiglia in Calabria. Una terra, quella valdarnese che D'Ettore, nato nel Sud Italia, aveva abbracciato fin da giovane, fissandone la residenza. Professore ordinario di diritto privato presso la Scuola di Economia e Management dell'Università degli Studi di Firenze dal 2005, in precedenza aveva insegnato all'Università degli Studi dell'Insubria. Era stato anche consigliere comunale a Bucine dal 1995 al 1999 e dal 2004 al 2009. Dal 2007 aveva assunto il ruolo di coordinatore provinciale del Popolo delle Libertà prima e di Forza Italia poi. Era stato anche il vicepresidente dell’Agenzia regionale di Sanità della Toscana.