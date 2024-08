L’università di Toronto ha scoperto che siamo noiosi

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 22 agosto 2024)di(sede di Scarborough) hache ci annoiamo. Più esattamente, lo studio – appena pubblicato sul Journal of Experimental Psychology – ha rilevato come la sensazione di noia ci attanagli mentre scrolliamo un video dietro l’altro sui social o su YouTube, ovvero proprio nel momento in cui crediamo di star facendo qualcosa per non annoiarci. Accade che iniziamo a guardare un video convinti di trovare un gradevole diversivo; invece, la prospettiva di passare a un video successivo più interessante ci fa perdere interesse per il video che stiamo guardando, idem per quello dopo, e così via per sempre. La noia, spiegano i ricercatori, consiste infatti nella disparità fra aspettative di intrattenimento e loro realizzazione; un intrattenimento potenzialmente infinito può dunque essere foriero di noia infinita, poiché continueremo ad aspettarci di meglio.