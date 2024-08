L' indice Pmi in Germania scende ancora sotto le stime

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024) L'Pmi che misura la fiducia dei direttori degli acquisti nei diversi settori inper il manifatturiero in agosto è a 42,1 punti rispetto ai 43,4 previsti dagli analisti e alla quota 43,2 registrata in luglio. Il dato del comparto del terziario di agosto è a 51,4 punti contro i 52,3 stimati e i 52,5 di luglio. Il Pmi in Francia per il comparto manifatturiero in agosto è a 42,1 punti rispetto ai 44,4 previsti dagli analisti. Al contrario il dato del settore del terziario: il Pmi di agosto è a 55 punti contro i 50 stimati.