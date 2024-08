La Virtus accorcia i tempi Primo test verità a Faenza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 22 agosto 2024) Entrano nel vivo gli allenamenti dellain vista della nuova stagione. Il gruppo giallonero lavora su buoni ritmi al PalaRuggi per la parte tecnica, mentre per quella atletica vengono utilizzate le aree circostanti; i giocatori della V imolese vanno anche in piscina dove viene svolto il defaticamento. Il programma è bello intenso, coach Galetti e il suo staff vogliono creare subito l’amalgama per avere la squadra pronta alla prima di campionato che si giocherà proprio al Ruggi, vista la contemporaneità con l’Andrea Costa, probabilmente sabato 28 settembre. Nel corso della stagione ci saranno altri match da fissare in orari e giorni diversi da quelli stabiliti dalla lega. Quest’anno, infatti, gialloneri e biancorossi si incastreranno con la Clai che ha la priorità sull’utilizzo del PalaRuggi.