La ricerca scientifica nelle scuole Laboratori e giochi per imparare

(Di giovedì 22 agosto 2024) Il Comune di Milano partecipa al partenariato composto dal Cnr (coordinatore), Università dell’Insubria, Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci, Federazione delle Associazioni Scientifiche e Tecniche-FAST, Consorzio Italbiotec che, nell’ambito del programma Horizon Europe, promuoverà Co.Science , il progetto che promuove il dialogo tra i singoli individui,trici etori e i diversi attori della società con un’attenzione particolare a studentesse e studenti. Co.Science permetterà alletrici e aitori di portare in luoghi non convenzionali il proprio lavoro, di condividere passione e impegno dnell’attività di, risultati e traguardi e di ascoltare opinioni e aspettative comuni, in particolare dei più giovani.