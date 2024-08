La Fiorentina sfida la squadra di Viktor Orban in Conference | stadio esagerato e soldi a pioggia la storia della Puskas Akademia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024) Laaffronterà il passato e il presente calcistico di. In occasione dei preliminari diLeague il club viola giocherà contro gli ungheresidel piccolo villaggio – da nemmeno 2000 abitanti – di Felcsut, paese in cui è nato il primo ministro magiaro. E diversi anni fa nel quartiere del paesino, un giovanescopriva la passione smisurata per il pallone: si narra che una riunione di governo fu rimandata perché impegnato nel ritiro primaverile del club. Proprio con il primo ministro, lae la famaè radicalmente cambiata: inizialmente fondata comegiovanile, con il suo ritorno nel governo ungherese – e grazie a un ingente finanziamento tramite il “programma di rilancio Tao” – è stata costruita la Pancho Arena, il fiore all’occhiello e cattedrale nel deserto del calcio ungherese.