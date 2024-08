Il Cagliari non ha mollato la pista Gaetano Gazzetta

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 22 agosto 2024)è stato reintegrato in rosa, ma potrebbe ancora lasciare Napoli. Ilnon lo molla. Qualora Lapadula trovasse l’offerta giusta in Serie B, il club rossoblù punterebbe anche su Cheddira., i rossoblù fiduciosi di poterlo prendere Lo riporta ladello Sport, che scrive: In chiave acquisti ilresta attento su Gianluca. Il duttile centrocamoffensivo è stato reinserito in rosa dal Napoli, ma il direttore sportivo Nereo Bonato resta vigile e fiducioso per poterlo prendere; il piano B porta a quel Antonín Barák già cercato lo scorso gennaio dal club isolano. Infine, in attacco tutto ruota intorno a Gianluca Lapadula. Se il peruviano trovasse l’offerta giusta in Serie B ilandrebbe forte su Walid Cheddira, sempre del Napoli.