Idea Silvestri Turati verso Monza

(Di giovedì 22 agosto 2024) Ormai rassegnato a perdere Stefano(sul portiere neroverde che vuole la A c’è il, resta da trovare l’accordo) e ‘scottato’ dal no di Radu, il Sassuolo cerca il portiere dell’Udinese Marco. Classe 1991, dalla stagione scorsa preferito ad Okoye, contratto in scadenza nel 2025, l’estremo difensore reggiano è profilo cui si può cercare di arrivare, ma è al centro di un ‘giro’ di portieri che lo vorrebbe anche a Cagliari se partisse Scuffet (che piace anche al Sassuolo) e addirittura a, ove Galliani non riuscisse ad accasare. Un bel rebus, destinato a sciogliersi solo nei prossimi giorni con un prevedibile effetto domino che garantirà comunque al Sassuolo un guardiano ‘esperto’.