I ragazzi di Riccomini piegati dagli azzurri

(Di giovedì 22 agosto 2024) Oltre 70mila persone sugli spalti dell’allora San Paolo con il Pibe de oro autore del gol che sbloccò l’incontro poi vinto per 4-1 dal Napoli. Il tabellino. NAPOLI: Castellini; Ferrario, Marino, Boldini, Bruscolotti, De Vecchi, Dal Fiume, Bagni (69’ Casale), Maradona (84’ Caffarelli), Bertoni D., Penzo (88’ De Rosa). All. Rino Marchesi. AREZZO: Pellicanò; Colantuono, Minoia, Pozza, Riva, Mangoni, Butti (69’ Doveri), Neri (80’ Di Mauro), Raggi (43’ Raggi), Bertoni A., Tovalieri. All. Enzo. Arbitro: Lanese di Messina. Reti: 20’ Maradona, 36’ Tovalieri, 52’ Penzo, 64’ Bertoni D., 77’ De Vecchi.