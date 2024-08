Golf il Challenge a Castel San Pietro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 22 agosto 2024) Lo scorso sabato il circuito Theby Blu Vacanze ha fatto tappa alLe Fonti aprendo l’attività agonistica del fine settimana più vacanziero dell’anno. Paolo Alberti è tornato alla vittoria completando le 18 buche da campionato in 76 colpi e staccando il pass per la finale nazionale. Con lui Graziano Cremonini (34), Andrea Orioli (41) e Massimo Gandolfi (42) che si sono imposti nelle tre categorie nette. Alle loro spalle rispettivamente Antonella Fantuzzi (33), Maurizio Facchini (39) e Manuela Mondini (42). Il giorno seguente l’agonismo ha incontrato il divertimento nell’appuntamento con The Double, circuito con finale nazionale giocato con formula a coppie. Mario Plaikner e Petra Plaikner Winkler hanno vinto grazia a un giro in 74 colpi, due oltre il par del campo diSan