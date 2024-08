Forte fa ricorso e cerca lo sconto L’Ascoli spera di poterlo riavere

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024) Nuovi risvolti sul famoso caso scommesse che ha visto coinvolto l’attaccante Francescodel. I legali del centravanti del Picchio e di Christian Pastina, l’altro dei quattro giocatori coinvolti nella vicenda, negli ultimi giorni hanno deciso di ricorrere dinanzi alla Corte federale d’Appello perre di far valere le ragioni dei propri assistiti. Lo stessoè stato avanzato anche dalla Procura federale per contestare la sentenza di proscioglimento pronunciata nei confronti degli altri due giocatori: Gaetano Letizia ed Enrico Brignola per i quali erano stati rispettivamente chiesti 3 anni e 6 mesi nonché 3 anni. Ora la Corte d’Appello avrà 30 giorni di tempo per fissare data e orario dell’udienza che si terrà entro la prima metà di settembre, data la decorrenza dei termini.