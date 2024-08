Fiumicino il sindaco Baccini | Fondamentale tutelare i lavoratori di Alitalia

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 22 agosto 2024), 22 agosto- Ildi, Mario, esprime forte preoccupazione per la situazione deidie per il crescente clima di precarietà che sta investendo tutto il sistema lavorativo aeroportuale. “L’Amministrazione Comunale è determinata ai diritti dei. Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un forte sviluppo dello scalo. – dichiara il Primo Cittadino. – Tuttavia, questa espansione non può e non deve avvenire a costo di sacrificare la stabilità lavorativa di coloro che contribuiscono quotidianamente al funzionamento ed al successo dell’aeroporto. La città diha sempre accolto e sostenuto le attività aeroportuali, consapevole della loro importanza per lo sviluppo economico del territorio ma non possiamo accettare che i, il cuore pulsante di queste attività, siano lasciati indietro.