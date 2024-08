Fenomenologia del cliente inesperto Ecco perché scegliere il vino può essere un vero dramma

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 22 agosto 2024) Quando si va al ristorante, la scelta delpuò diventare une proprio dilemma esistenziale. Molti clienti, alla ricerca del risparmio estremo, optano per ilmeno costoso sulla carta dei vini, oppure per non fare la figura dei pidocchiosi quello subito dopo, ma che costa due euro in più. Ma la realtà è che spesso il prezzo non fa la qualità, e si rischia di trovarsi con un bicchiere di 'succo di scarpa' che fa rimpiangere quello del contadino.ilaffidandosi a Internet Alcuni clienti preferiscono fare le loro ricerche su Internet, leggendo recensioni e valutazioni, ma quanto siamo sicuri di quello che dice la rete?purtroppo chi scrive in queste App sono loro stessi.