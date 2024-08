Escrementi di topo e due lavoratori in nero in una pasticceria | maxi multa di 35mila euro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 22 agosto 2024) Corridonia, 22 agosto 2024 – Sono stati scoperti duein, entrambi italiani, assunti in assenza della prescritta comunicazione al centro per l’impiego, in unadi Corridonia. Per questo il titolare ha ricevuto unasanzione di 32.000. Non solo: nel controllo congiunto effettuato dai reparti speciali dei carabinieri Nas di Ancona e Nil di Macerata sono emerse violazioni di carattere igienico-sanitario, oltre che in materia di impiego e sicurezza dei. Il blitz Il blitz è avvenuto ieri mattina. Il Nil ha accertato irregolarità come la mancata nomina del medico competente e del responsabile sicurezza prevenzione e protezione, la mancata consegna dei dispositivi di protezione individuale, la mancata redazione del documento valutazione rischi e la mancata formazione dei dipendenti.