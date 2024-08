Democratic Convention 2024 | Tim Walz Nominato Candidato alla vicepresidenza

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di giovedì 22 agosto 2024) Timaccetta la nomination come vicepresidentea a Chicago, mentre Oprah Winfrey e Bill Clinton galvanizzano la folla con appelli all’unità edeterminazione. Chicago, 22 Agosto— Il governatore del Minnesota, Tim, ha accettato ufficialmente la nomination comedurante laa a Chicago, in un discorso carico di emozione e determinazione. ù Presentandosi come insegnante e coach,ha ribadito il suo impegno a lavorare per la vittoria del ticket presidenziale insieme a Kamala Harris, dichiarando: “Abbiamo la squadra vincente, dobbiamo giocare per 76 giorni e andremo a meta“. Il suo discorso, che ha toccato le sue umili origini nel Nebraska, ha suscitato applausi entusiasti da parte dei delegati, consolidando la sua immagine di leader vicinogente.