Chiesa-Inter? Barcellona unica in agguato | pronta un’offerta! – SI

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 22 agosto 2024) La suggestione Federicosi allontana per l’, mentre regge la pista. È in arrivo una nuova mossa che potrebbe dare il via concreto alla trattativa. STRADA TRACCIATA – Federicoè uno che più alimentato l’ultima parte di questa sessione estiva di mercato. A poco più di una settimana dallo stop definitivo alle trattative, il calciatore italiano, messo alla porta da Thiago Motta, rischia di restare alla Juventus da separato in casa. C’è, però, un club particolarmenteessato all’attaccante esterno. Non si tratta dell’, alla quale nelle ultime settimane è stato accostato spessissimo, bensì il. La dirigenza blaugrana sta tracciando la strada per colpire e riuscire a ottenere il nuovo obiettivo di mercato.