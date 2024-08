Chicago Fire Med e PD potrebbero subire dei ritardi di debutto sulla NBC?

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di giovedì 22 agosto 2024) The Irrational dellaè diventato l’ultimo drama autunnale aun ritardo nella data di, in quanto il network ha spostato la sua programmazione per adattarla alla copertura elettorale in vista delle elezioni presidenziali di novembre. Invece di debuttare martedì 1 ottobre come previsto, The Irrational inizierà la sua seconda stagione una settimana dopo, l’8 ottobre, e il suo ritorno è stato posticipato a causa della copertura programmata dalladel dibattito per la vicepresidenza del 2024 tra il governatore del Minnesota Tim Walz e il senatore degli Stati Uniti JD Vanceset, che si terrà martedì 1 ottobre.