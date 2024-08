Bayesian affondato come il Titanic | il dettaglio degli oblò l' analisi dell' esperto

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024) «In un affondamento di quel tipo, sottocoperta sarà successo il finimondo». Roberto Nada è il direttorea Riviera Sailing Accademy, unae più prestigiose scuole di vela di Genova. È uno preciso, Nada, uno abituato a stare in mare aperto e, proprio per questo, uno che non parla a vanvera. Dopo il disastro, la barca affondata al Porticello (Palermo), lunedì prima'alba, e che ha trascinato a picco con sè la vita di sei persone, s'è messo a studiare. Ha letto i resoconti, si è documentato circa le caratteristiche di questo superyacht da record, ne ha parlato con altri skipper. «Tutto ciò che possiamo fare al momento sonoe ipotesi», dice a Libero, «ma per le informazioni che abbiamo possono essere ipotesi credibili».