Batterie auto la manutenzione è fondamentale | ecco qualche consiglio per non danneggiarle

(Di giovedì 22 agosto 2024) Nel cuore dellea motore endotermico, la batteria svolge un ruolo cruciale, alimentando con corrente continua tutti i sistemi elettronici del veicolo. Composta da un elettrodo positivo e uno negativo, immersi in acido solforico diluito, la batteria funziona come una pila ricaricabile, ricaricandosinomamente grazie all’alternatore, una dinamo speciale. Ladella batteria è un aspettoper garantire l'efficienza del veicolo. È consigliato affidarsi a meccanici e professionisti del settore, ma glimobilisti più esperti possono effettuare alcune operazioni di, prestando attenzione a non danneggiare l'impianto. Importante è mantenere puliti i poli della batteria: un cattivo contatto non permette la carica ottimale della batteria e limita l’energia necessaria per il corretto funzionamento dell’