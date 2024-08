Anticipazioni Il Paradiso Delle Signore 9 | Odile Tradisce Adelaide E Si Allea Con Umberto!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di giovedì 22 agosto 2024)Il9: dopo il suo trasferimento a Milano,sceglie dirsi cone lavorare per la Galleria Milano Moda. Un vero tradimento per! IlarriverĂ in autunno con la nona stagione e, al centro dell’attenzione, ci sarĂ. La ragazza si trasferirĂ definitivamente a Milano dove inizierĂ a prendere parte alle varie dinamiche dei protagonisti. In questo modo peròfinirĂ per tradire la mamma, instaurando un’nza con. Ma ecco che cosa sta per succedere.Il9:si trasferisce definitivamente a Milano! Nel corsopuntate de IlgiĂ andate in onda, i telespettatori hanno assistito alla crescita del rapporto tra