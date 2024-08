Adele falciata da una Toyota a 86 anni a due passi da casa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 22 agosto 2024)stava andando a fare la spesa, quando è stata travolta da unapoco lontano da. "Me la sono vista davanti, ho cercato di frenare, ma l’ho presa", ha raccontato alla polizia locale l’automobilista, un 58enne anche lui cinisellese. L’incidente mortale si è verificato ieri verso le 10.30 in via Picardi, poco prima del confine con Sesto, all’incrocio con via Stalingrado. La vittima è un’anziana di 86Paluani, residente al quartiere Crocetta. Gli agenti della polizia locale stanno ancora cercando di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Per ora si sa che lastava viaggiando dalla chiesa della Crocetta verso Sesto quando, entrando nel cono d’ombra del sottopasso, ha preso in pieno l’anziana. "Non l’ho proprio vista attraversare la strada", ha continuato a ripetere in stato di choc l’automobilista ai ghisa.