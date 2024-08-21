Viabilità Roma Regione Lazio del 21-08-2024 ore 19:15 (Di mercoledì 21 agosto 2024) Viabilità DEL 21 AGOSTO 2024 ORE 19.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON LA PONTINA DOVE A CAUSA DI UN INCENDIO CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DI CASTEL RomaNO. PER LO STESSO MOTIVO CHIUSA VIA DI PRATICA DALL’INCROCIO CON LA PONTINA FINO A VIA CAMPO ASCOLANO TORNIAMO SULLA PONTINA, FILE ALL’ALTEZZA DI POMEZIA, IN QUESTO CASO PER UN INCIDENTE IN DIREZIONE APRILIA. CI SPOSTIAMO VERSO OSTIA: RIAPERTA AL TRAFFICO LA VIA OSTIENSE; RESTA INVECE ANCORA CHIUSA LA VIA DEL MARE TRA VIA GUIDO CALZA E VIALE VASCO DE GAMA. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, Servizio fornito da AstralLeggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 21-08-2024 ore 18:45 - 20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO SCORREVOLE UNO SGUARDO AGLI EVENTI TARQUINIA SI PREPARA AD OSPITARE LA 18ESIMA EDIZONE DEL DIVINO ETRUSCO, LA TANTO ATTESA RASSEGNA CHE PERMETTE AGLI APPASSIONATI DI SCOPRIRE E APPREZZARE VERE E PROPRIE ECCELLENZE IN AMBITO VITIVICINOLO E DI VIVERE, AL CONTEMPO, SERATE ALL’INSEGNA DEL DIVERTIMENTO CON SPETTACOLI, CONCERTI E INIZIATIVE ENOGASTRONOMICHE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 21-08-2024 ore 18:15 - A TARQUINIA, INIZIA DOMANI LA 18ESIMA EDIZIONE DEL DIVINO ETRUSCO, LA FAMOSA RASSEGNA DEL VINO CON BEN 46 CANTINE PARTECIPANTI E 90 VINI DA SORSEGGIARE. 20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA PONTINA ANCORA CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI POMEZIA VERSO LATINA. VIABILITÀ DEL 21 AGOSTO 2024 ORE 17. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 21-08-2024 ore 17:45 - CI SPOSTIAMO SULLA ROMA-FIUMICINO DOVE PERMANGONO FILE PER UN VEICOLO RIBALTATO TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULRE. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, Servizio fornito da Astral. SUL FRONTE DELLA VIABILITÀ, DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA INTERESSERANNO NUMEROSE STRADE CITTADINE, TRA LE QUALI PIAZZA CAVOUR, PIAZZA MATTEOTTI, VIA GARIBALDI, VIA MAZZINI E PIAZZA DUOMO. romadailynews
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