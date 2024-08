VENEZIA81- Giornate degli Autori | il 5 settembre Labirinti di Giulio Donato con Antonio Gerardi nello spazio Confronti

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 21 agosto 2024) FRANCESCO CIMPANELLI per LIFE CINEMA presentaregia dicon FRANCESCO GRILLO e SIMONE IORGI con la partecipazione straordinaria diVerrà presentato il 5” delledurante l’81. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, esordio alla regia di, prodotto da Francesco Cimpanelli per Life Cinema. In bilico tra realtà e immaginazione, il film racconta la storia di Francesco e Mimmo, due amici che hanno preso strade opposte. Le loro diversità affondano le radici nel contesto in cui si muovono e nel luogo in cui sono nati, un territorio imprigionato tra le aspre montagne della Calabria, e nelle difficoltà del presente. Terre difficili, fatte di problemi repressi e per questo ancora oggi insanati.