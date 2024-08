Sinner L’Equipe | Rivelazione tardiva e tante domande Marca | Accuse di un trattamento di favore

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 21 agosto 2024) “Affaire: unae numerose“. Questo il titolo dein merito alla positività al Clostebol di Jannik, il quale però non è stato squalificato poiché è stata accertata la contaminazione involontaria. “Positivo al controllo a marzo, innocente cinque mesi dopo: il casoviene alla luce e suscita interrogativi – si legge ancora sul quotidiano francese, dove poi viene ricostruita la vicenda – L’Itia ha annunciato martedì che l’italiano Jannik, numero 1 del mondo e recente vincitore del Masters 1000 di Cincinnati, era risultato positivo per due volte a marzo a uno steroide anabolizzante, prima di essere dichiarato innocente da un tribunale indipendente, Sports Resolution, secondo il quale non aveva alcuna colpa e non aveva commesso alcuna negligenza“.