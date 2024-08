Pisa Bonfanti | Non ci ho pensato due volte a venire Questo tifo aiuta

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 21 agosto 2024), 21 AGOSTO 2024 – Nuovo giorno di presentazioni in casa. Dopo Leris, l’ultimo acquisto a rilasciare le prime dichiarazioni da calciatore nerazzurro è Giovanni. Il difensore, mancino di piede, classe 2003, è arrivato in prestito secco dall’Atalanta in questa sessione di mercato. Ha già fatto il proprio esordio essendo sceso in campo nell’intervallo della partita contro lo Spezia alla prima giornata. PRIME SENSAZIONI – “Mi sono ambientato subito benissimo con la squadra, i compagni, il mister mi hanno accolto bene. All’esordio mi sono fatto prendere dallo stadio. C’è unbellissimo”. DIFESA A TRE – “La preferisco, sia facendola da braccetto che da centrale. C’è già molta intesa con i compagni, capisco le richieste del mister. Mi trovo bene”. SU GASPERINI – “L’anno scorso mi sono avvicinato al mondo della prima squadra a Bergamo.