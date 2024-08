Pagelle TV – Speciale Tormentoni estivi

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di mercoledì 21 agosto 2024) 8 Sesso e Samba – Tony Effe e Gaia Doveva pur capitare che il tormentone finisse nelle mani di un trapper. E capita in un’estate, diciamolo, avara di canzoni memorabili. C’è il fascino esotico della samba, un pizzico di pruderie e un ritornello molto semplice che ti entra in testa anche se non spara. Tony Effe fa il salto verso il grande pubblico, che probabilmente percepirà audace un testo che nel repertorio del cantante è morigerato; Gaia, invece, viene riscoperta. Due dischi di platino conseguiti così come 30 Gradi di Anna che, pur macinando stream, non sarà ricordata come la canzone di questi ultimi mesi. Del resto, il ritornello più marcato sa di già sentito (e non solo perchè cita Abbronzatissima). Vince facile.TV –Davide Maggio.