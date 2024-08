One Piece | Netflix annuncia gli archi della seconda stagione

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di mercoledì 21 agosto 2024) È ufficiale. Ladi Onediè all’orizzonte e, come sappiamo, le riprese del ritorno sono iniziate il mese scorso. Ora ci è stato detto fino a che punto si spingerà la. Non molto tempo fa, il creatoreserie Eiichiro Oda ha pubblicato una lettera di aggiornamento per i fan sul progetto live-action, e proprio in quell’occasioneha confermato l’ordine dell’arco. E sì, questo significa che sappiamo con certezza se Alabasta apparirà nelladi One. Oda ha dichiarato che il regno di sabbia rimarrà fuori dalla nuovadello show, ma seci regalerà una terza, Alabasta accoglierà il pubblico in quella occasione. Secondo Oda, ladi Oneinizierà con un arco importante che i fan hanno visto arrivare lontano un miglio.