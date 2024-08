Meteo | la breve tregua è finita torna il caldo in Italia le previsioni

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di mercoledì 21 agosto 2024)ilafoso su tutta l’, lasembra già. Ultimi rovesci prima del grandeIl panoramarologicono è pronto a subire un’importante svolta nelle prossime ore, segnando il ritorno di condizioni climatiche decisamente più estive dopo unperiodo di. Leindicano un’imminente risalita delle temperature su gran parte del territorio nazionale, con punte particolarmente elevate in alcune città.il– notizie.comLe ultime ore hanno visto gli ultimi rovesci concentrarsi tra Abruzzo e Molise e, in modo più sparso, nel Meridione, specialmente a ridosso dei rilievi e in Calabria. Queste precipitazioni rappresentano il canto del cigno di una fase climatica più mite che ha portato le temperature a scendere fino a valori autunnali, con massime che non hanno superato i 25°C al Centro-Nord.