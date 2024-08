MEI 2024 chi sono i vincitori della Targa Mei Musicletter?

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di mercoledì 21 agosto 2024) MEI, Meeting delle Etichette Indipendenti:stati svelati iMeiche verranno premiati sabato 5 ottobre a FAENZA nel corso del Forum del giornalismo musicale. Infatti, il 4, 5 e 6 ottobre si terranno tre giorni di concerti, forum, convegni, fiere e mostre nelle principali piazzecittà di Faenza. Chi si aggiudica laMei? Chi12ª edizioneMEI, il Premio Nazionale per l’Informazione Musicale sul Web? Il Premio è ideato e curato da LUCA D’AMBROSIO in collaborazione con GIORDANO SANGIORGI. I12ª edizioneMEI, il premio nazionale per l’informazione musicale sul web ideato da Luca D’Ambrosio con la collaborazione del patron del MEI Giordano Sangiorgi,“Mescalina.it” come Miglior Sito Web (www.mescalina.it).