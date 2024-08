La tragica morte di Alessio Il dolore di amici e colleghi | Uomo generoso e disponibile

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Bientina (Pisa), 21 agosto 2024 – A scrivere l’esatto copione della tragedia saranno le indagini della mucipale. Queste però sono le ore dele dello smarrimento. C’è una intera comunità sotto choc per ladiCerullo, 37 anni di Bientina, travolto lunedì mattima, da un autobus di linea di Autolinee Toscane in via Orsini a Cucigliana.era molto conosciuto e stimato, era legatissimo al Palio e alla contrada di Quattro Strade, era appasionato di musica, suonava la chitarra – come ci ha raccontato il sindaco Dario Carmassi che era suo amico – e aveva un grande amore per la bicicletta. Cerullo lavorava ad Acque Spa. "Era parte della nostra famiglia lavorativa dal 2018 – scrive l’azienda in una nota –. Si occupava della manutenzione degli impianti dell’acquedotto con passione, dedizione e spirito di squadra.