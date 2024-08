La rabbia degli universitari | Pochi alloggi e a prezzi folli Molti rinunciano alle lezioni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Il ritorno in aula si avvcina. Ma il ritornello, perssime matricole e non, sembra suonare sempre la stessa, incessante, melodia: "Caro affitto, quanto mi costi?". Una corsa, quella alla ricerca di uno, che si presenta per lo più come uno "slalom" tra cifre esorbitanti, esigenze e mancate risposte, che infiammano così le preoccupazioni dei giovani che, nella città della Ghirlandina, vorrebbero gettare i semi della loro carrieraa. "Gli affitti sono sempre più cari e questo trend, purtroppo, continua a impennarsi. Se soltanto due anni fa avevamo stimato 420 euro per una stanza, oggi il prezzo medio si aggira intorno ai 470 euro, utenze escluse – confida Giammarco Fabiano, coordinatore di Udu Modena-Reggio Emilia – e non parliamo per forza di camere spaziose: alcune hanno posto soltanto per il letto e poco più.