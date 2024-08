La parabola dell’architetto tra pseudoscienza e filosofia

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 21 agosto 2024) In che cosa consiste la buona architettura? Chiedete a qualsiasi architetta o architetto e vi parlerà in lungo e in largo della straordinaria importanza del suo lavoro, con una passione pari solo all’appassionata indifferenza che le o gli riserva la società in generale. L’architettura sembra essersi cacciata dalla parte sbagliata della storia. Bisogna ammettere che di fronte ai problemi più pressanti del nostro tempo – disuguaglianza economica, crisi climatica e diritti umani sotto attacco – la disciplina non fa una gran bella figura: concorre all’aumento dei prezzi degli immobili, è parte integrante di un settore che è il più grande produttore di Co2 ed è incurante delle macchinazioni politiche che contribuisce a perpetuare.