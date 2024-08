Kamala Harris non ha suggerito agli americani di andare a letto con il loro capo

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Il 20 agosto 2024 è stata pubblicata su Facebook una foto di, vicepresidente degli Stati Uniti, accompagnata da questa didascalia: «suggerisceche hanno difficoltà ad arrivare a fine mese di provare adcon il». Si tratta di un contenuto nato con intento satirico, ma che è stato poi ripreso fuori dal suo contesto originario e creduto reale. La notizia inventata è stata pubblicata in origine, in inglese, il 15 agosto 2024 da The Babylon Bee, la «fonte di fake news di cui ti puoi fidare», come recita la sua descrizione. Il sito, infatti, pubblica articoli di satira riguardanti il cristianesimo, la politica e l’attualità.