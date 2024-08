Juventus è addio | il gesto social del campione dice tutto

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Unè pronto a lasciare laal club bianconero, arriva anche ila confermare la sua intenzione Una sola giornata di campionato disputata e laè già in fuga: due punti di vantaggio su Inter e Milan che hanno solo pareggiato la prima per 2-2 (rispettivamente contro Genoa e Torino), +3 sul Napoli addirittura caduto a Verona. Insomma, solo Atalanta e Lazio hanno tenuto il passo dei bianconeri ma si tratta, ovviamente, dei primi 90? di un torneo lunghissimo che terminerà solo nel prossimo maggio.alla: ilè eloquente (Ansa Foto) – RompipalloneLa, però, ha vinto e convinto nella prima allo Stadium. Ilcon un Thiago Motta protagonista assoluto in panchina: alcune scelte del tecnico hanno lasciato alquanto perplessi tutti.