In Italia ci sono due case ogni tre abitanti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Incicirca duetre. L'Osservatorio del mercato immobiliare, nel volume "Statistiche catastali 2023", ne registra 35,6 milioni che, su una popolazione di quasi 59 milioni dini, si traducono in una casa1,6, cioè più o meno duetre. Stando ai dati del report, la concentrazione più alta è nelle province di Aosta, Sondrio e Savona, dove lepiù di una a testa. Le province con piùin assolutole grandi città: Milano, Roma e Torino. Le abitazioni costituiscono il 54% di tutti gli immobili ordinari e speciali, main aumento: nel 2023 il catasto ne ha censite 86 mila in più rispetto al 2022. La casana è grande in media 118 metri quadrati e ha 5 stanze e mezza.