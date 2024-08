Il richiamo irresistibile dei capelli lunghi

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Versatilità e dinamismo sono gli imperativi di questo 2024 quando arriva il momento di prendere in considerazione nuovi tagli di. Le tendenze di quest’anno puntano a soddisfare ogni esigenza con tagli ad hoc pensati per esaltare ogni texture. I tagliscalati e multi layers, di forte tendenza, sono perfetti per valorizzare sia le chiome lisce che quelle mosse o ricce. Danno volume laddove ce n’è più bisogno e ridimensionano dove invece c’è bisogno di asciugare e snellire la chioma. Chiaramente mantenendo sempre un occhio di riguardo per lo stile e la facilità di gestione. I tagli die lisci che suscitano un certo interesse sono quelli pari o leggermente scalati a punta che permettono di esaltare le lunghezze in tutto il loro splendore.