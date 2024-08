Il pugilato professionistico torna a Cuba dopo oltre mezzo secolo | appuntamento il 27 agosto

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 21 agosto 2024)un’assenza di, ilfa ritorno a. Il 27, all’Avana si terrà infatti la ‘Notte dei Campioni‘, celebrazione promossa dall’Associazione internazionale di boxe (Iba). Sono sei gli incontri in programma, con ben quattro campioni olimpici al via. Alberto Puig, presidente della Federazionena di, ha dichiarato: “Negli anni ’50 si svolgevano incontri professionistici a, ma come squadra sarà la prima volta“. Il promotore dell’Iba e supervisore della manifestazione, il russo Kirill Shchekutyev, ha invece annunciato che verranno assegnati premi fino a 120.000 dollari per gli incontri. Ilil 27SportFace.