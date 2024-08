Il Milan fa un assist all’Inter | così i nerazzurri prendono Chiesa

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Pazzesco intreccio di mercato che potrebbe portare Federicograzie alla mossa del: ecco cosa sta succedendo Meno nove al gong e il calciomercato deve ancora scaldarsi. Le big italiane sono in ritardo e provano a chiudere i colpi che servono per completare la rosa. Tra queste c’è anche la Juventus che è un vero cantiere aperto: con Kalulu ormai fatta, mancano ancora un centrocampista e almeno un attaccante esterno, mentre Giuntoli avrà molto da fare anche con le uscite. In questo caso il nome più importante da ‘piazzare’ resta quello di Federico: l’esterno ha il contratto in scadenza nel 2025 ed è stato messo fuori squadra da Thiago Motta. Nessun ripensamento dal parte dell’allenatore che anche prima del match con il Como ha ribadito che non fa parte dei suoi piani.