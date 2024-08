Il Comando di polizia locale è sempre più in sofferenza | I rinforzi attesi per ottobre

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 21 agosto 2024)dipiù insul numero di agenti a disposizione, sottorganico rispetto a quello previsto. Una situazione ben nota all’Amministrazione che si è interessata alla questione tentando di recuperare gli agenti mancanti dai concorsi che si sono svolti in varie città della Martesana nel periodo di inizio estate. Il sindaco Fabio Colombo a inizio luglio auspicava di poter contare sulla operatività di tre nuovi agenti già nel periodo estivo per rinforzare l’organico deldi via Dante. Nulla di tutto questo, la selezione dei nuovi agenti sarà il 27 agosto. Si dovrà dunque attendere i primi giorni diper l’arrivo dei. Le attività dellahanno visto un’evoluzione e importanti cambiamenti negli ultimi decenni.