Il clan catanese Santapaola Ercolano messo in ginocchio | sequestro da 100 milioni di euro

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Un duro colpo è stato inferto alla criminalità organizzata con la confisca di beni per un valore di 100dida parte della Direzione Investigativa Antimafia (DIA). L’operazione ha smantellato l’impero imprenditoriale legato al, che aveva come figure di spicco Antonino e Carmelo Paratore, padre e figlio, a capo di uno dei gruppi imprenditoriali più influenti della Sicilia orientale. L’azienda familiare era attiva in diversi settori, ma in particolare nella gestione e smaltimento dei rifiuti. Il provvedimento, edalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Catania, ha colpito un vasto complesso societario e patrimoniale. Tra i beni confiscati figurano 14 società di capitali, operanti principalmente nei settori della raccolta e trattamento dei rifiuti, nella gestione di stabilimenti balneari e nel mercato immobiliare.